Соболь перешел в клуб Лиги 1

Эдуард Соболь сменил клубную прописку. Украинский защитник перебрался в французский Страсбур.

"Сине-белым" трансфер обошелся в 2.5 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

Контракт подписан на 2.5 года, финансовые детали не сообщаются. В новом клубе футболист сборной Украины выбрал 77 номер.

Ранее Соболь выступал за Брюгге. В составе клуба из Бельгии он провел 14 матчей в этом сезоне.

Ближайший матч Страсбура пройдет 29 января в 21:00 по Киеву. Клуб сыграет с Тулузой

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