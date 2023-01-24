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Соболь перешел в клуб Лиги 1

Страсбур усилился украинцем.
Сегодня, 00:09
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь

Эдуард Соболь сменил клубную прописку. Украинский защитник перебрался в французский Страсбур.

"Сине-белым" трансфер обошелся в 2.5 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

Контракт подписан на 2.5 года, финансовые детали не сообщаются.  В новом клубе футболист сборной Украины выбрал 77 номер. 

Ранее Соболь выступал за Брюгге. В составе клуба из Бельгии он провел 14 матчей в этом сезоне.

Ближайший матч Страсбура пройдет 29 января в 21:00 по Киеву. Клуб сыграет с Тулузой

Напомним, на нашем сайте доступен список топ-трансферов дня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина трансфер франция

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