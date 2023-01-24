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Барселона официально опровергла обвинения в нарушении правил тендера

Скандалы продолжают преследовать клуб.
Сегодня, 11:43
Spotify Камп Ноу / Getty Images
Spotify Камп Ноу / Getty Images

Барселона выпустила официальное заявление, которое стало ответом на статью издания El Confidencial, где клуб был обвинен в нарушении правил тендера на реконструкцию стадиона.

Ранее подрядчиком для реконструкции Spotify Камп Ноу была выбрана турецкая компания Limak Marash. Однако многие посчитали, что она не соответствует требованиям тендера, которые были установлены предыдущим руководством Барселоны во главе с  Жозепом Бартомеу. 

Согласно условиям, компания должна доказать, что в течение последних 10 лет она строила стадионы на 40 тысяч и более мест. Также за тот же срок компания должна была закончить минимум два проекта в Испании с бюджетом в более 150 млн евро.

И хотя Limak Marash не соответствует ни одному из этих требований, Лапорта все равно подписал с ними контракт. После этого клуб выпустил официальное заявление, в котором опроверг обвинения.

Барселона утверждает, что правила тендера изменились после 1 сентрября 2022 года. Так оба условия для компаний более не требуются, а следовательно Limak Marash более, чем подходит для реконструкции стадиона.

В каталонском клубе убеждены, что с легкостью получат разрешение городских властей для работ на стадионе, хотя испанские СМИ и убеждены в обратном.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Барселона желает подписать контракт с Марко Асенсио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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