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Сборная Польши официально получила нового главного тренера

"Кадру" возглавил португальский наставник-чемпион, выигравший Евро-2016.
Сегодня, 15:28
Фернанду Сантуш / pzpn.pl
Фернанду Сантуш / pzpn.pl

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш был назначен на аналогичную должность в национальной команде Польши.

Об этом сообщает официальный сайт польского футбольного союза.

Во главе "Кадры" португальский специалист сменил Чеслава Михневича.

Детали соглашения с 68-летним тренером не разглашаются, но ранее сообщалось, что он подпишет контракт до 2026 года.

Напомним, что Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством национальная команда добилась самых значимых достижений в своей истории, выиграв Евро-2016 и став победителем Лиги наций-2019.

С занимаемой должности португалец был уволен после чемпионата мира-2022, где его подопечные прекратили выступления на стадии четвертьфинала, проиграв 0:1 Марокко.

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