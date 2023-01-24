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Одноклубник Малиновского стал жертвой ограбления, его жена и дочь были дома

К счастью, никто из семейства не пострадал.
Сегодня, 21:40
Сеад Колашинац / Getty Images
Сеад Колашинац / Getty Images

В пятницу, 20 января, в рамках 1/16 финала кубка Франции Марсель Руслана Малиновского на своем поле обыграл Ренн (1:0), пробившись в следующую стадию.

В той игре принял участие защитник "провансальцев" Сеад Колашинац, чей дом стал объектом вожделения грабителей.

По информации The Sun, пока босниец был на футбольном поле, грабители вломились в дом, где находились его жена Белла и 3-летняя дочь.

К счастью, они не пострадали, отделавшись лишь шоком от произошедшего. Ущерб, нанесенный имуществу, на данный момент неизвестен.

Ограбление произошло спустя три года после того, как Колашинац отбился от двух грабителей на мопедах, которые пытались ограбить его и Месута Озила в Северном Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Сеад Колашинац

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