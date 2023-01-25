Боруссия дожала Майнц благодаря голу в компенсированное время

Дортмундцы второй раз кряду не без труда добыли три очка.

В рамках 17 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд встретилась с Майнцом на чужом поле.

Для коллектива Эдина Терзича данны матч не ознаменовался хорошим началом, ведь уже на 2 минуте они пропустили.

Впрочем, "шмели" практически сразу исправились. Восстановил паритет в чете новичок команды Юлиан Рьерсон, который в дебютном матче отметился в своих воротах.

Долгое время на табло оставался ничейный результат, но тренерские решения Терзича склонили часу весов в сторону дортмундцев. Немецкий специалист во втором тайме выпустил Джованни Рейну и Себастьяна Алле, которые и организовали победный гол в компенсированное время.

Примечательно, что в прошлом матче также Рейна принес победу Боруссии. Тогда был повержен Аугсбург со счетом 4:3.

Статистика матча чемпионата Германии Майнц - Боруссия Дортмунд

Майнц - Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Ли, 2 - Рьерсон, 4, Рейна, 90+3

Владение мячем: 38% - 62%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 4 - 6

Атаки: 95 - 151

Майнц: Дамен - Фернандеш, Ханче, Саси (Хак, 80) - Вижмер, Баррейро, Кариколь - Баркок (Груда, 89), Ли (Штах, 63) - Ингвартсен (Фульгини, 63), Онисиво (Айорке, 80).

Боруссия Д: Кобель - Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Рьерсон - Джан (Рейна, 62), Эзкан, Мален (Бино-Гиттенс, 62), Брандт, Адееми (Вольф, 77) - Мукоко (Алле, 63).

Предупреждения: Ли, Фернандеш.