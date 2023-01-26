Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги 25.01.2023
В среду, 25 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед.
"Красные дьяволы" не оставили шансов сопернику, добыв разгромную победу - 3:0.
Авторам голов в составе Манчестер Юнайтед стали: Рэшфорд, Вегхорст и Фернандеш.
Отметим, ответный поединок команд пройдет 1 февраля.
Вашему вниманию видео всех голов матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед в Кубке лиги:
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Рэшфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89.
Ноттингем Форест: Хеннеси - Орье, Уоррелл, Маккенна, Лоди (Уильямс, 73) - Данилу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Джонсон, Гиббс-Вайт (О'Брайен, 73) - Сарридж (Боннавентуре, 64).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Маласия, Мартинес, Линделеф, Ван-Биссака - Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Рашфорд (Рашфорд, 57), Фернандеш, Антони (Пеллистри, 71) - Вегхорст (Эланга, 85).
Предупреждения: Пеллистри