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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги 25.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 08:44
Getty Images
Getty Images

В среду, 25 января, состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" не оставили шансов сопернику, добыв разгромную победу - 3:0.

Авторам голов в составе Манчестер Юнайтед стали: Рэшфорд, Вегхорст и Фернандеш.

Отметим, ответный поединок команд пройдет 1 февраля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед в Кубке лиги:

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Рэшфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89.

Ноттингем Форест: Хеннеси - Орье, Уоррелл, Маккенна, Лоди (Уильямс, 73) - Данилу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лингард, 64), Джонсон, Гиббс-Вайт (О'Брайен, 73) - Сарридж (Боннавентуре, 64).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Маласия, Мартинес, Линделеф, Ван-Биссака - Эриксен (Фред, 71), Каземиро, Рашфорд (Рашфорд, 57), Фернандеш, Антони (Пеллистри, 71) - Вегхорст (Эланга, 85).

Предупреждения: Пеллистри

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ноттингем Форест

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Видео

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги

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