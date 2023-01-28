Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных
В субботу, 28 января, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной.
Виктор Цыганков начнет Каталонское дерби со скамейки запасных - главный тренер Жироны Мичел считает, что украинский вингер пока не готов появиться на поле с первых минут.
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Жирона: Гассанига - Мартинес, Бернарду, Хуанпе, Гутьеррес - Ромеу, Коуту, А. Гарсия, Эррера, Рикельме - Кастельянос.
Запасные: Фуидиас, Карлос, Рока, Б. Гарсия, Кальенс, Каррера, Мартен, Стуани, Тони, Фернандес, Цыганков.
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Э. Гарсия, Алонсо - Гави, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Фати, Рафинья.
Запасные: Астралага, Пенья, Торре, Аларкон, Альба, Бальде, Бельерин, Кессье, Кристенсен, Педри, Роберто.
Стартовый свисток поединкка Жирона - Барселона запланирован на 17:15 по киевскому времени.