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Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных

Украинец может дебютировать за новую команду во время Каталонского дерби с "сине-гранатовыми".
Сегодня, 16:30
Виктор Цыганков / https://www.gironafc.cat/
Виктор Цыганков / https://www.gironafc.cat/

В субботу, 28 января, на Эстадио Мунисипаль де Монтиливи состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной.

Виктор Цыганков начнет Каталонское дерби со скамейки запасных - главный тренер Жироны Мичел считает, что украинский вингер пока не готов появиться на поле с первых минут.

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Жирона: Гассанига - Мартинес, Бернарду, Хуанпе, Гутьеррес - Ромеу, Коуту, А. Гарсия, Эррера, Рикельме - Кастельянос.

Запасные: Фуидиас, Карлос, Рока, Б. Гарсия, Кальенс, Каррера, Мартен, Стуани, Тони, Фернандес, Цыганков.

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Э. Гарсия, Алонсо - Гави, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Фати, Рафинья.

Запасные: Астралага, Пенья, Торре, Аларкон, Альба, Бальде, Бельерин, Кессье, Кристенсен, Педри, Роберто.

Стартовый свисток поединкка Жирона - Барселона запланирован на 17:15 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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