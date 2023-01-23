Цыганков мог перейти в Эвертон вместе с Миколенко - журналист

Украинский вингер Виктор Цыганков мог оказаться в Эвертоне несколько лет назад.

По информации Виктора Вацка, футболист мог перейти в стан "ирисок" когда их тренером был Карло Анчелотти.

"Где-то в 2019 году был серьезный интерес из Европы к Виктору Цыганкову. Разговоры ходили о суммах в размере 15-20 миллионов евро. Я видел скан официального письма от Хоффенхайма, который выходил на Динамо с официальным предложением в размере 15 миллионов евро.

Но уже тогда, или еще тогда, Динамо считало, что 15-20 миллионов за Цыганкова - это мало, смешно и несерьезно.

Потом все успокоилось. Но где-то два года назад Карло Анчелотти хотел приобрести в Эвертон Цыганкова вместе с Миколенко. Там речь шла о солидной цифре - около 50 миллионов евро.

Но Анчелотти ушел в Реал, вместо него в Эвертон пришел Рафаэль Бенитес и спустил эту историю на тормозах. В итоге он остановился только на Миколенко, а Цыганков был ему неинтересен", - заявил Вацко в эфире Вацко On Air.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон близок к тому, чтобы уволить главного тренера.