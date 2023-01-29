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Соболь - в старте на матч с Тулузой

Украинец дебютирует в Страсбуре сразу с первых минут.
Сегодня, 15:46
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь

В рамках 20 тура чемпионата Франции Страсбур встретится с Тулузой.

В старте у "сине-белых" появится украинец Эдуард Соболь. Для 27-летнего защитника это дебют в новом клубе.

В данный момент Страсбур идет на 16 месте, деля его с Аяччо и Брестом. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дебют франция Лига 1

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