Соболь - в старте на матч с Тулузой
Украинец дебютирует в Страсбуре сразу с первых минут.
Сегодня, 15:46
В рамках 20 тура чемпионата Франции Страсбур встретится с Тулузой.
В старте у "сине-белых" появится украинец Эдуард Соболь. Для 27-летнего защитника это дебют в новом клубе.
В данный момент Страсбур идет на 16 месте, деля его с Аяччо и Брестом. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
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