Соболь - в старте на матч с Тулузой

Украинец дебютирует в Страсбуре сразу с первых минут.

В рамках 20 тура чемпионата Франции Страсбур встретится с Тулузой.

В старте у "сине-белых" появится украинец Эдуард Соболь. Для 27-летнего защитника это дебют в новом клубе.

В данный момент Страсбур идет на 16 месте, деля его с Аяччо и Брестом. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.