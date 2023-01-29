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Эриксен на костылях покинул Олд Траффорд после матча Манчестер Юнайтед - Рединг

Хавбек манкунианцев получил травму голеностопа после подката экс-игрока Ливерпуля.
Вчера, 21:29
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Матч кубка Англии против Рединга получился практически идеальным для Манчестер Юнайтед. Было лишь несколько моментов, которые оставили горькое послевкусие: пропущенный гол в большинстве от одного из середняков Чемпионшипа и травма Кристиана Эриксена.

На старте второго тайма в центре поля форвард Рединга Энди Кэрролл в жестком подкате сзади снес полузащитника "красных дьяволов". Примечательно, что за такой фол арбитр даже не показал ему желтую карточку.

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Спустя несколько минут Эрик тен Хаг заменил Эриксена, который не смог продолжить матч. А Кэрролл в свою очередь вскоре в течение пяти минут получил две желтые карточки и досрочно покинул поле.

После поединка тен Хаг сказал, что Кристиан получил травму голеностопа, сообщает Manchester Evening News. Затем датчанина заметили покидавшим Олд Траффорд на костылях, а его трамвированная нога была в защитном ботинке.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кристиан Эриксен пропустил лишь один матч Манчестер Юнайтед - безголевая ничья с Ньюкаслом. Во всех остальных матчах, где он мог сыграть, он выходил на поле.

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