Эриксен на костылях покинул Олд Траффорд после матча Манчестер Юнайтед - Рединг

Матч кубка Англии против Рединга получился практически идеальным для Манчестер Юнайтед. Было лишь несколько моментов, которые оставили горькое послевкусие: пропущенный гол в большинстве от одного из середняков Чемпионшипа и травма Кристиана Эриксена.

На старте второго тайма в центре поля форвард Рединга Энди Кэрролл в жестком подкате сзади снес полузащитника "красных дьяволов". Примечательно, что за такой фол арбитр даже не показал ему желтую карточку.

Читай также: Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок

Спустя несколько минут Эрик тен Хаг заменил Эриксена, который не смог продолжить матч. А Кэрролл в свою очередь вскоре в течение пяти минут получил две желтые карточки и досрочно покинул поле.

После поединка тен Хаг сказал, что Кристиан получил травму голеностопа, сообщает Manchester Evening News. Затем датчанина заметили покидавшим Олд Траффорд на костылях, а его трамвированная нога была в защитном ботинке.

Christian Eriksen leaving Old Trafford on crutches [@xiw4n] pic.twitter.com/2T6x0uy10v — utdreport (@utdreport) January 28, 2023

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кристиан Эриксен пропустил лишь один матч Манчестер Юнайтед - безголевая ничья с Ньюкаслом. Во всех остальных матчах, где он мог сыграть, он выходил на поле.