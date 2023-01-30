Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0: обзор матча и результат игры 29.01.2023

Результат встречи очень обрадовал коллектив из Каталонии, который оторвался от двух Реалов.

В воскресенье, 29 января, на Сантьяго Бернабеу состоялся центральный матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Реал принимал в гостях Реал Сосьедад.

К сожалению, такой статусный поединок завершился нулевой ничьей.

Команда Карло Анчелотти владела инициативой в первой половине матча, однако так и не смогла воспользоваться своими моментами: либо игроков "бланкос" подводила точность, как в моменте с Винисиусом, либо на помощь приходил Алекс Ремиро, совершивший в итоге 7 сейвов.

Во втором тайме "королевский клуб" чаще владел мячом, но Сосьедад смог немного уравнять количество ударов.

На 66-й минуте травму получил Ариц Элустондо. Защитник не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения, что вынудило Иманоля Альгуасиля сделать вынужденную замену.

В дальнейшем ни один момент так и не закончился голом. Команды поделили очки, что очень устроило Барселону, которая оторвалась от двух Реалов в таблице чемпионата Испании: +5 от Мадрида и + 8 от Сосьедада.

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Статистика матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад 19-го тура Ла Лиги

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 20 - 8

Удары в створ: 7 - 3

Фолы: 8 - 19

Атаки: 118 - 64

Реал Мадрид: Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде (Модрич, 78), Кроос, Себальос (Асенсио, 78) - Родриго, Бензема, Винисиус.

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Оласагасти, 66), Субельдия, Ле Норман, Муньос (Рико, 46) - Мендес (Наварро, 55), Субименди, Ильярраменди, Кубо - Серлот (Фернандес, 84), Оярсабаль (Марин, 55).

Предупреждения: Начо - Субименди, Элустондо, Кубо, Ремиро.