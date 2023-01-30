iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0: обзор матча и результат игры 29.01.2023

Результат встречи очень обрадовал коллектив из Каталонии, который оторвался от двух Реалов.
Сегодня, 00:13
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

В воскресенье, 29 января, на Сантьяго Бернабеу состоялся центральный матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Реал принимал в гостях Реал Сосьедад.

К сожалению, такой статусный поединок завершился нулевой ничьей. 

Команда Карло Анчелотти владела инициативой в первой половине матча, однако так и не смогла воспользоваться своими моментами: либо игроков "бланкос" подводила точность, как в моменте с Винисиусом, либо на помощь приходил Алекс Ремиро, совершивший в итоге 7 сейвов.

Во втором тайме "королевский клуб" чаще владел мячом, но Сосьедад смог немного уравнять количество ударов.

На 66-й минуте травму получил Ариц Элустондо. Защитник не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения, что вынудило Иманоля Альгуасиля сделать вынужденную замену.

В дальнейшем ни один момент так и не закончился голом. Команды поделили очки, что очень устроило Барселону, которая оторвалась от двух Реалов в таблице чемпионата Испании: +5 от Мадрида и + 8 от Сосьедада.

Читай также: Лунин может покинуть Реал из-за конфликта с Анчелотти

Статистика матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад 19-го тура Ла Лиги

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 8 - 19
Атаки: 118 - 64

Реал Мадрид: Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде (Модрич, 78), Кроос, Себальос (Асенсио, 78) - Родриго, Бензема, Винисиус.

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо (Оласагасти, 66), Субельдия, Ле Норман, Муньос (Рико, 46) - Мендес (Наварро, 55), Субименди, Ильярраменди, Кубо - Серлот (Фернандес, 84), Оярсабаль (Марин, 55).

Предупреждения: Начо - Субименди, Элустондо, Кубо, Ремиро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Себальос хочет продолжить контракт с Реалом Себальос хочет продолжить контракт с Реалом
Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных Цыганков начнет матч против Барселоны со скамейки запасных
Анчелотти: Мне очень сложно понять, как Реал может так плохо играть в первом тайме Анчелотти: Мне очень сложно понять, как Реал может так плохо играть в первом тайме
Кубок Испании: Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби, Атлетик прошел Валенсию Кубок Испании: Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби, Атлетик прошел Валенсию
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров
Дани Алвеса перевели в другую тюрьму с особыми условиями
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 29 января
Украина00:53
Трансферы УПЛ: Динамо отпустило Кендзеру в ПАОК, Тете ушел в Лестер
Европа00:45
ПСЖ в меньшинстве упустил победу над Реймсом
Киберспорт00:19
BLAST Premier Spring Groups: Astralis в тяжелом матче добыли путевку на весенние финалы
Европа00:13
Ничья в пользу Барселоны: Реал Мадрид и Реал Сосьедад не определили победителя
Игровые00:10
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: Дания обыграла в финале Францию
Вчера, 23:49
Европа23:49
Рома не сумела остановить Наполи от очередной победы в Серии А
Европа23:26
Лукаку может оказаться в Тоттенхэме, если там останется Конте
Европа22:58
Де Дзерби: Брайтон готов двигаться дальше без Кайседо
Европа22:24
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK