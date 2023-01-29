Наполи - Рома 2:1: обзор матча и результат игры 29.01.2023

Команда Лучано Спаллетти в конце поединка вырвала три очка, чем увеличила преимущество над преследователями в таблице чемпионата Италии.

В Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны прошел матч 20-го тура итальянской Серии А между Наполи и Ромой.

В стартовый состав неаполитанцев вернулся Хвича Кварацхелия, который пропустил две прошлые игры из-за болезни. И уже в первом тайме грузин организовал гол своей команды.

На 17-й минуте он получил пас и ворвался в штрафную "джаллоросси", после чего навесил на Виктора Осимхена. Форвард принял грудью мяч, подбил его коленом и, не давая опуститься на газон, отправил его под перекладину.

После перерыва Жозе Моуриньо выпустил на поле Стефана Эль-Шаарави, который сумел восстановить паритет. За 15 минут до конца матча Никола Залевски навесил на дальнюю штангу, где Эль-Шаарави в борьбе с близкого расстояния замкнул подачу.

Но "партенопеи" все же вырвали победу. Петр Зелински отпасовал на Джованни Симеоне, который принял мяч спиной к воротам, развернулся и с линии штрафной пробил точно в ближнюю "девятку".

В оставшееся время римляне не сумели отыграться. Наполи продолжил свое шествие к чемпионству, набрав уже 53 очка и оторвавшись от преследователей на 13 очков. Рома же занимает 6-е место с 37-ю баллами в активе.

Статистика матча Наполи - Рома 20-го тура Серии А

Наполи - Рома 2:1

Голы: Осимхен, 17, Симеоне, 86 - Эль-Шаарави, 75.

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 8 - 14

Атаки: 129 - 106

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера, 69) - Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 90+2) - Лосано (Симеоне, 76), Осимхен (Распадори, 76), Кварацхелия (Элмас, 69).

Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг (Тахирович, 83), Ибаньес - Залевски, Кристанте (Вольпато, 89), Матич, Спинаццола (Эль-Шаарави, 46) - Дибала, Абрахам (Белотти, 73), Пеллегрини (Бове, 83).

Предупреждения: Осимхен - Дибала, Эль-Шаарави.