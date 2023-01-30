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ПСЖ и Интер не могут сойтись в ценнике на Шкриньяра

В ближайшее время решиться судьба игрока.
Сегодня, 21:52
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

ПСЖ не планирует удовлетворять требования Интера по защитнику Милану Шкриньяру. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Французский клуб не хотят тратить на словацкого центрбека более 15 млн евро. ПСЖ предложил 10 млн евро и бонусы, которые легко получить, однако руководство Интера отказалось и требует 20 млн евро.

Отметим, в ближайшее время должен состояться очередной раунд переговоров между клубами.

В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 19 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Интер нашел замену лидеру защиты.

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