Интер нашел замену лидеру защиты

Ситуацию усложняет то, что Линделефа не хочет отпускать его клуб.

Миланский Интер нашел потенциальную замену Милану Шкриньяру, который летом уйдет в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нероадзурри" хотят подписать Виктора Линделефа из Манчестер Юнайтед.

Ситуация усложяется тем, что "красные дьяволы" не хотят отпускат шведа. Примечательно, что в свою очередь, это связано с решением Лилля не отпускать Тьяго Джало в МЮ.

Контракт Линделефа действителен еще на полтора года. В текущем сезоне футболист провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает 28-летнего центрбэка в 15 млн евро, но уйти он может дешевле из-за срока своего контракта.