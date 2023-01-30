Лидс объявил об аренде хавбека Ювентуса
Маккенни до конца сезона будет выступать за английский клуб.
Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккенни перешел в Лидс. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Английский клуб арендовал 24-летнего англичанина до конца сезона. У Лидса останется право выкупа футболиста этим летом.
🔥 #WelcomeWeston pic.twitter.com/heUO6hRVej— Leeds United (@LUFC) January 30, 2023
Напомним, за Ювентус Уэстон Маккенни выступает с лета 2020 года.
В текущем сезоне хавбек провел в Серии А 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Лидс подпишет еще одного защитника из РБ Зальбцург.