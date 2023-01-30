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Футбол

Лидс объявил об аренде хавбека Ювентуса

Маккенни до конца сезона будет выступать за английский клуб.
Сегодня, 22:31
Уэстон Маккенни / Getty Images
Уэстон Маккенни / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Уэстон Маккенни перешел в Лидс. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Английский клуб арендовал 24-летнего англичанина до конца сезона. У Лидса останется право выкупа футболиста этим летом.

Напомним, за Ювентус Уэстон Маккенни выступает с лета 2020 года.

В текущем сезоне хавбек провел в Серии А 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Лидс подпишет еще одного защитника из РБ Зальбцург.

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