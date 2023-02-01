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Ньюкасл - Саутгемптон 2:1: обзор матча и результат игры 31.01.2023

Дубль Шона Лонгстаффа сделал "сорок" еще на шаг ближе к трофею.
Сегодня, 00:16
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

Во вторник, 31 января, на Сент-Джеймс Парк состоялся ответный полуфинальный поединок кубка английской лиги между Ньюкаслом и Саутгемптоном.

Как и неделей ранее команды боролись до последнего, иногда даже чересчур, что перешло и на их болельщиков, которые по ходу встречи устроили драку.

Но при этом они не забыли и про голы, которых было три. И все они состоялись еще в первом тайме.

На 5-й минуте Киран Триппьер ворвался в штрафную и отдал пас под удар Шону Лонгстаффу, который в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

А уже вскоре все тот же Лонгстафф оформил дубль, замкнув передачу Мигеля Альмирона. Через 8 минут гости отыграли один мяч усилиями Че Адамса - шотландцу удался шикарный удар с 20 метров.

К сожалению, на этом голы кончились. А незадолго до конца встречи Бруно Гимарайнш решил в грубом стиле отобрать мяч у соперника. Изначально португалец получил желтую, но после просмотра повтора Пол Тирни показал ему красную карточку.

Но и на этом беды "сорок" не закончились, так как травму получил вышедший на замену Александер Исак.

Ньюкасл стал первым финалистом и теперь ждет, доведет ли Манчестер Юнайтед дело до конца после победы над Ноттингем Форестом в первом матче со счетом 3:0.

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Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон 1/2 финала кубка лиги

Ньюкасл - Саутгемптон 2:1
Голы: Лонгстафф, 5, 21 - Адамс, 29.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 10 - 14
Атаки: 84 - 85

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Сен-Максимен, 61) - Альмирон (Мерфи, 61 (Андерсон, 90+7)), Уилсон (Исак, 61 (Ласселс, 90+6)), Жоэлинтон.

Саутгемптон: Базуну - Бри, Лянко (Перро, 46), Беднарек, Салису (Мара, 88), Уокер-Питерс (Эдози, 36) - Уорд-Прауз, Диалло (Арибо, 77), Алькарас (Лавия, 46) - Армстронг, Адамс.

Удаление: Гимарайнш (прямая красная)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон ньюкасл Кубок Лиги

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