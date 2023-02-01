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Монпелье - ПСЖ: обзор матча и результат игры 01.02.2023

Крутой матч состоялся во Франции.
Вчера, 23:59
Серхио Рамос / MEGOGO
Серхио Рамос / MEGOGO

В среду, 1 февраля, ПСЖ в поединке 21-го тура чемпионата Франции сыграл на выезде с Монпелье.

Поединок начался для парижан весьма неплохо - из заработанного пенальти. Но Килиан Мбаппе не смог забить с 11-метровой отметки в ворота ни с первой попытки, ни перебивая. 

Еще в первом тайме из-за травм ПСЖ потеряли Мбаппе и Рамоса, а под конец первой половины был отменен гол Лео Месси. Второй тайм стартовал с еще одной отмены взятия ворот - Хакими мощным ударом издали попал в девятку, но перед этим партнер оказался в офсайде.

ПСЖ не сдались и уже через три минуты забили первый "чистый" гол, автором которого стал Фабиан Руис. Через четверть часа испанец уже ассистировал Лео Месси. На исходе поединка Монпелье сумел ответить своим голом, но тут же молодой Заир-Эмери восстановил разрыв в два гола.

Результат и статистика матча Монпелье - ПСЖ

Монпелье - ПСЖ 1:3
Голы: Норден, 89 - Руис, 55, Месси, 72, Заир-Эмери, 90+2

Владение мячом: 33% - 67%
Удары по воротам: 6 - 19
Удары в створ: 3 - 8

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монпелье ПСЖ Лига 1 чемпионат франции

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