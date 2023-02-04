Шеффилд Юнайтед может сменить владельца

Нигерийский бизнесмен Лози Ммобуози готов выкупить Шеффилд Юнайтед у саудовского принца, сообщает Daily Mail.

Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, Ммобуози готов заплатить за клуб 90 млн фунтов. Кроме того бизнесмен обязался закрыть просроченные выплаты.

Напомним, что у клуба трансферный бан за невыполнение обязательств по трансферам Сандера Берге и Райана Брюстера.

Лози Ммобуози - основатель Tingo Mobile PLC и фонда Dozy Mmobuosi Foundation, целью которого является содействие прогрессу Африки. Его состояние оценивается в 7 млрд фунтов.