Шеффилд Юнайтед может сменить владельца
Нигерийский бизнесмен положил глаз на клуб.
Нигерийский бизнесмен Лози Ммобуози готов выкупить Шеффилд Юнайтед у саудовского принца, сообщает Daily Mail.
Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, Ммобуози готов заплатить за клуб 90 млн фунтов. Кроме того бизнесмен обязался закрыть просроченные выплаты.
Напомним, что у клуба трансферный бан за невыполнение обязательств по трансферам Сандера Берге и Райана Брюстера.
Лози Ммобуози - основатель Tingo Mobile PLC и фонда Dozy Mmobuosi Foundation, целью которого является содействие прогрессу Африки. Его состояние оценивается в 7 млрд фунтов.