ПСЖ выступил с заявлением касательно нового контракта с Месси

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может остаться в парижском клубе.

Советник французов по футбольным вопросам Луиш Кампуш рассказал подробности переговоров. По словам функционера, ПСЖ надеется сохранить аргентинца.

"Сейчас мы ведем переговоры. Я хотел бы видеть его в этом проекте, не буду скрывать. Буду рад, если он останется с нами.

Но сейчас мы обсуждаем, как достичь этой цели, чтобы сохранить Месси", - приводи слова Кампуша PSG Talk со ссылкой на Téléfoot.

В текущем сезоне Месси провел 24 матча за французский гранд, в которых забил 15 голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее аргентинский футболист сообщил, когда завершит карьеру.