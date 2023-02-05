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ПСЖ выступил с заявлением касательно нового контракта с Месси

Стороны ведут активные переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Сегодня, 14:01
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может остаться в парижском клубе.

Советник французов по футбольным вопросам Луиш Кампуш рассказал подробности переговоров. По словам функционера, ПСЖ надеется сохранить аргентинца.

"Сейчас мы ведем переговоры. Я хотел бы видеть его в этом проекте, не буду скрывать. Буду рад, если он останется с нами.

Но сейчас мы обсуждаем, как достичь этой цели, чтобы сохранить Месси", - приводи слова Кампуша PSG Talk со ссылкой на Téléfoot.

В текущем сезоне Месси провел 24 матча за французский гранд, в которых забил 15 голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее аргентинский футболист сообщил, когда завершит карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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