Месси сообщил, когда завершит карьеру

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси поделился мнением о своем будущем.

По словам 35-летнего футболиста, у него есть желание сыграть на чемпионате мира в 2026 году, однако не знает, что произойдет за последующие годы.

"Я не знаю, я всегда говорил, что мне кажется, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но, похоже, до следующего чемпионата мира еще далеко".

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Аргентинец заверил, что вопрос о его участие на мундиале зависит от его выбора в клубной карьере.

"Я не хочу опережать события. Но я говорю и буду повторять: мне кажется, это будет сложно в силу возраста и времени. Но это зависит от того, как пойдет моя карьера. Скоро мне исполнится 36 лет, я посмотрю, куда движется моя карьера, решу что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей", - приводит слова Месси Ole.

Ранее сообщалось, что саудовская лига хочет, чтобы Месси присоединился к Роналду, если он покинет ПСЖ.