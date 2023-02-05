Лунин - в стартовом составе Реала на матч с Мальоркой

Украинец появится на поле в результате травмы Тибо Куртуа.

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Испании Реал на выезде сыграет с Мальоркой.

В стартовом составе мадридского клуба на поле выйдет Андрей Лунин.

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Примечательно, что украинский голкипер появится на поле с первых минут из-за травмы Тибо Куртуа на разминке.

ℹ️ Cambio en XI inicial, @AndreyLunin13 jugará en lugar de @thibautcourtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2023

В текущем сезоне Лунин провел семь матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и три игры сыграл на ноль.

Матч Мальорка - Реал начнется в 15:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы.