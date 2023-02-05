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Цыганков дебютировал за Жирону

Украинец вышел на замену в матче чемпионата Испании с Валенсией.
Сегодня, 18:50
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

Зимний новичок Жироны Виктор Цыганков, перешедший в январе в каталонский клуб из Динамо, дебютировал за свою новую команду.

Украинский вингер получил игровое время в матче 20-го тура чемпионата Испании против Валенсии.

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Цыганков остался в запасе на этот поединок, но, как и анонсировал ранее главный тренер "бело-красных" Мичел, вышел на поле на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Ивана Мартина.

Ранее украинец также попадал в заявку на поединки Ла Лиги против Вильярреала (0:1) и Барселоны (0:1), но на поле не появлялся.

Напомним, что Виктор Цыганков подписал с Жироной контракт до лета 2027 года. Каталонский клуб заплатил за украинца 5 миллионов евро. Также Динамо получит 50% от суммы следующей продажи игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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