Лунин: Реал незаслуженно проиграл Мальорке

Голкипер Реала Андрей Лунин высказался после поражения от Мальорки (0:1) в рамках матча Ла Лиги.

"Мы не заслуживали поражения в этом матче. Я зол из-за пропущенного гола.

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Реал всегда возвращается, и мы будем биться до конца. Об этом поражении думать не нужно – сейчас пришло время клубного чемпионата мира", – сказал Лунин в интервью Marca.

Напомним, после 20 туров Реала занимает второе место в рамках Ла Лиги, набрав 45 баллов.