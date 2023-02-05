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Интер - Милан 1:0: обзор матча и результат игры 05.02.2023

Derby della Madonnina закончилось триумфом "нерадзурри".
Вчера, 23:46
Интер - Милан / Getty Images
Интер - Милан / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, в рамках 21-го тура Серии А Интер встречался с Миланом. Матч завершился победой "нерадзурри" со счетом 1:0.

Мячом в данной встрече владели номинальные хозяева, создавая давление у ворот соперника на протяжении всей встречи.

Уже на 15-й минуте форвард Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперед. Аргентинец отличился с ассиста экс-хавбека Милана Хакана Чалханоглу.

Во второй половине встречи Милан попытался изменить положение дел в матче, однако желанию "россонери" не удалось сбыться.

В оставшуюся часть матча Интер доминировал, давая оппоненту шансы на гол, однако матч так и завершился победой "нерадзурри" со счетом 1:0.

Статистика матча Интер - Милан 21-го тура чемпионата Италии

Интер - Милан 1:0  
Гол: Мартинес, 34

Владение мячом: 64% - 36%
Удары (в створ): 14(3) - 4(0)
Атаки: 129 - 72

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 71), Мхитарян (Брозович, 71), Чалханоглу (Гальярдини, 89), Барелла, Джеко (Лукаку, 71), Мартинес.

Милан: Тэтэрушану, Калабрия (Салемакерс, 55), Кьер (Ребич, 86), Габбия (Тиав, 70), Калулу, Эрнандес, Крунич, Тонали, Жиру, Ориги (Рафаэл Леау, 55), Жуниор Мессиас (Браим Диас, 46).

Предупреждения: Калулу (32), Габбия (49), Рафаэл Леау (62), Мхитарян (67), Ачерби (68), Жиру (84), Ребич (88).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан Серия А

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