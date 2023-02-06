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"Вернемся сильнее": Малиновский отреагировал на поражение от Ниццы

Дебютный гол украинца не помог Марселю в поединке чемпионата Франции.
Сегодня, 11:25
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский высказался о поражении от Ниццы (1:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

В этом поединке украинец вышел на замену после перерыва и на 60-й минуте отличился дебютным голом в составе французского клуба, сократив отставание в счете, но позже его команда пропустила еще и третий мяч.

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"Спокойной ночи, Марсель. Мы вернемся сильнее. Вперед, Марсель!" - написал украинский хавбек в Twitter.

Отметим, что поединок против Ниццы стал для Малиновского шестым в составе французской команды после перехода в январе из Аталанты.

На данный момент Марсель с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на восемь баллов.

На ISPORT доступно видео дебютного гола Малиновского и обзор матча Марсель - Ницца (1:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ницца Лига 1 чемпионат франции Руслан Малиновский

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