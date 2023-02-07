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Руководство Реала теряет веру в Анчелотти

Итальянцу дали последний шанс.
Сегодня, 20:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Руководство Реала постепенно стало терять веру в главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

После поражения от Барселоны (1:3) в Суперкубке вера боссов мадридского клуба в итальянского специалиста надломилась. В связи с этим выступление на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим.

У главного тренера теперь нет права на ошибку. Наставник спокойно воспринимает это, так как знает и понимает требования в Реале.

Кроме того, главной задачей Анчелотти все еще остается привести клуб к трофеям к концу сезона.

Ранее Анчелотти высказался об игровом спаде Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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