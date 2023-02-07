Руководство Реала теряет веру в Анчелотти

Руководство Реала постепенно стало терять веру в главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

После поражения от Барселоны (1:3) в Суперкубке вера боссов мадридского клуба в итальянского специалиста надломилась. В связи с этим выступление на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим.

У главного тренера теперь нет права на ошибку. Наставник спокойно воспринимает это, так как знает и понимает требования в Реале.

Кроме того, главной задачей Анчелотти все еще остается привести клуб к трофеям к концу сезона.

Ранее Анчелотти высказался об игровом спаде Реала.