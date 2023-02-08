Тренер ПСЖ высказался о сотрудничестве с Месси
Кристоф Галтье поблагодарил Бога за возможность тренировать аргентинца.
Наставник французского ПСЖ Кристоф Галтье высказался о возможности поработать с Лео Месси
По словам Галтье, он никогда не мог себе представить, что будет тренировать игрока такой величины.
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"Мог ли я когда-то подумать, что буду тренировать семикратного обладателя ЗМ? Нет. Никогда. Благодарю Бога за такую возможность", - заявил специалист.
🗣 @FabLeveque : « Vous auriez imaginer un jour entraîner un septuple Ballon d’Or ? »— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 8, 2023
Galtier: « Non. Jamais. Merci bon Dieu (regard vers le ciel). » 🙏🇦🇷 (@toutlesport) pic.twitter.com/yi7wFeiKGE
Стоит отметить, что под руководством француза Месси провел 24 матча, оформив 15 голов и 14 результативных передач.