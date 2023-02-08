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Тренер ПСЖ высказался о сотрудничестве с Месси

Кристоф Галтье поблагодарил Бога за возможность тренировать аргентинца.
Сегодня, 19:59
Лионель Месси
Лионель Месси

Наставник французского ПСЖ Кристоф Галтье высказался о возможности поработать с Лео Месси

По словам Галтье, он никогда не мог себе представить, что будет тренировать игрока такой величины.

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"Мог ли я когда-то подумать, что буду тренировать семикратного обладателя ЗМ? Нет. Никогда. Благодарю Бога за такую возможность", - заявил специалист.

Стоит отметить, что под руководством француза Месси провел 24 матча, оформив 15 голов и 14 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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