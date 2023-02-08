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Малиновский выйдет на матч кубка Франции против ПСЖ с первых минут

Украинский полузащитник постарается помочь Марселю выбить парижан из розыгрыша турнира.
Сегодня, 21:35
Руслан Малиновский / https://www.instagram.com/malinovskyi_18/
Руслан Малиновский / https://www.instagram.com/malinovskyi_18/

В среду, 8 февраля, в рамках 1/8 финала кубка Франции состоится матч между Марселем и ПСЖ..

Главный тренер "провансальцев" Игор Тюдор принял решение вновь выпустить в стартовом составе Руслана Малиновского.

Напомним, что в прошлой игре украинский хавбек отметился дебютным голом, который не помог Марселю избежать поражения от Ниццы (1:3).

Марсель: Лопес - Клосс, Жиго, Мбемба, Колашинац - Верету, Гендузи, Ронжье - Малиновский, Санчес, Ундер.

Запасные: Бланко, Элмаз, Витинья, Каборе, Пайе, Унахи.

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш - Данилу, Руис, Витинья, Вератти - Неймар, Месси.

Запасные: Рико, Летелье, Экитике, Заир-Эмери, Бернат, Бичиабу, Гнарби, Пембеле, Солер.

Стартовый свисток поединка Марсель - ПСЖ запланирован на 22:10 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ПСЖ Руслан Малиновский Кубок Франции

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