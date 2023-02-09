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Лапорта: Месси – достояние и наследие Барселоны

Испанский функционер оценил вклад бывшего игрока в развитие команды.
Сегодня, 18:53
Лапорта и Месси / Getty Images
Лапорта и Месси / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о вкладе в историю клуба нападающего Лионеля Месси.

"Очевидно, что Месси – это достояние Барселоны. Мы очень гордимся, что он играл здесь. Не заставляйте меня говорить о Месси, ведь он принадлежит ПСЖ, и я не хочу говорить об игроках из других клубов. Слова его брата не так важны, потому что он уже попросил прощения.

Лео – это наследие Барселоны, но из уважения к нему я не хочу ничего комментировать. Его брат извинился, мы все понимаем.

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Я чувствую максимальное понимание. Не хотелось бы уделять этому так много внимания. Очень печально, что все закончилось так, но этим словам я не придавал бы большого значения. Он извинился и благодарен, это логично", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Месси переехал в Барселону еще мальчиком, в 13 лет. За основной состав Барселоны он играл с 2004 года. За 17 сезонов аргентинец забил за клуб 672 гола, принеси не один десяток трофеев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта

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