Владельцы Манчестер Юнайтед получили несколько предложений по покупке клуба

По ходу нынешнего сезона владельцы Манчестер Юнайтед объявили о готовности продать клуб, что сильно обрадовало болельщиков "красных дьяволов".

Как сообщает журналист Bloomberg Дэвид Хэльер, один из богатейших людей Великобритании сэр Джим Рэтклифф нанял JPMorgan и Goldman Sachs, чтобы они проконсультировали его по поводу будущего предложения по покупке МЮ.

Если предложение будет сделано, банки покроют стоимость существующего долга клуба, который составляет примерно 800 миллионов долларов, и потенциально может быть намного выше.

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К тому же сообщается, что частные инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, рассматривают возможность подачи заявки на покупку Манчестер Юнайтед на следующей неделе. Их интерес зарегистрирован в Raine Group.

По информации Майка Кигана из Daily Mail, появилась группа из пяти серьезных претендентов на покупку Манчестер Юнайтед, и некоторые из них уже сделали свои предложения. Помимо катарцев на покупку манкунианцев претендуют представители Саудовской Аравии.