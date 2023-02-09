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Был хейтером, стал фанатом: Каррагер назвал Мартинеса "особенным игроком" МЮ

Аргентинский защитник продолжает менять мнение людей о себе и своей способности играть в Англии.
Сегодня, 16:54
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

После того, как Манчестер Юнайтед приобрел у Аякса Лисандро Мартинеса, многие английские эксперты раскритиковали клуб. Они считали, что центрбек с ростом 1,75 м не сможет играть в АПЛ.

 Однако чем дальше двигается сезон, тем больше этих экспертов признаются, что 25-летний аргентинец - отличный игрок. В этот лагерь переметнулся и легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер, отметивший вклад Мартинеса в игру Юнайтед, который не смог обыграть Лидс (2:2).

"Лисандро Мартинес блестяще проявил себя. Нужно быть действительно особенным игроком, чтобы быть таким маленьким и играть центрбека. Он - огромная часть духа Манчестер Юнайтед", - цитирует Каррагера Stretford Paddock.

Мартинес был одним из лучших игроков в матче против Лидса, предотвратив несколько голевых моментов "павлинов".

В следующей игре манкунианцы вновь встретятся с Лидсом, в этот раз команда Эрика тен Хага сыграет на выезде. Поединок состоится в воскресенье, 12 февраля, в 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Джейми Каррагер Лисандро Мартинес

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