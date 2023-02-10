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Анчелотти прокомментировал слухи о работе в сборной Бразилии

Итальянский специалист сосредоточен на работе в стане "сливочных".
Сегодня, 18:48
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он согласился возглавить сборную Бразилии.

"У меня контракт с Реалом до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, в СМИ появилась информация, что итальянский специалист дал согласие Федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой. Стороны стороны могут подписать соглашение до августа 2026 года.

После 20 туров Реал занимает второе место в рамках Ла Лиги, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что Реал определился с заменой Анчелотти.

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Анчелотти прокомментировал слухи о работе в сборной Бразилии
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