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Вратарь Брентфорда интересен некоторым грандам АПЛ

Давид Райя не желает оставаться в середняке.
Сегодня, 09:55
Давид Райя / Getty Images
Давид Райя / Getty Images

27-летний кипер Брентфорда Давид Райя интересует Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед, пишет The Guardian.

Контракт испанца с клубом истекает летом 2024 года, и Давид отклонил уже два предложения по его продлению. Потому Брентфорду придется продать его этим летом.

МЮ до сих пор не продлил контракт с Давидом Де Хеа, Тоттенхэм видит в Райе наследника Льориса, а у Челси у обоих киперов весьма туманные перспективы. Потому Райя может оказаться в любом из этих клубов.

Главный тренер Брентфорда Давид Франк, комментируя ситуация, рассказал, что вратарь отклонил два предложения по контракту, потому в клубе не надеятся удержать Давида. И добавил, что он будет стоить не менее 40 млн фунтов.

Тем не менее, с учетом конкуренции, цена на испанского кипера может вырасти, что может отпугнуть клубы. Хотя Челси планирует летом устроить большую распродажу.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Давид Райя

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