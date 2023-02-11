Креспо: Энцо может стать одним из лучших полузащитников в истории

Бывший форвард Челси Эрнан Креспо высказался о новичке лондонского клуба Энцо Фернандесе.

"Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре победой на чемпионате мира. Теперь он подарил мне счастье второй раз за короткий промежуток времени, потому что присоединился к Челси. Я очень счастлив, очень горжусь им, потому что он очень, очень хороший парень.

Фернандес – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции Макелеле, то он может играть там очень хорошо.

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У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард или Эссьен, то он может это сделать.

В современном футболе тренеру очень важно иметь игрока, который может играть на многих позициях. Он может делать все в полузащите. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории", – сказал Креспо в интервью Daily Mail.

Напомним, Фернандес перешел из Бенфики в Челси за 121 миллион евро. С самим полузащитником был подписан контракт на 8,5 лет.