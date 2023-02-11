Арсенал - Брентфорд 1:1: обзор матча и результат игры 11.02.2023

Клуб украинца три матча кряду уходит с поля без победы.

В субботу, 11 февраля, в рамках 23-го тура АПЛ Арсенал принимал Брентфорд. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече пришелся лишь на вторую половину игры. Новичок лондонского клуба Леандро Троссард отличился на 66-й минуте игры.

Гости сумели отыграться весьма быстро. Ключевой форвард Брентфорда Иван Тони сумел возобновить паритет и установить финальный счет.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями.

Статистика матча Арсенал - Брентфорд 23-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Брентфорд 1:1

Голы: Троссард, 66 - Тони, 74

Владение мячом: 69% - 31%

Удары (в створ): 23 (7) - 9 (2)

Атаки: 134 - 82

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).

Брентфорд: Райя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).

Предупреждения: Нергор (90), Шаде (90).