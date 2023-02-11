iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Брентфорд 1:1: обзор матча и результат игры 11.02.2023

Клуб украинца три матча кряду уходит с поля без победы.
Сегодня, 19:18
Арсенал - Брентфорд / Getty Images
Арсенал - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 11 февраля, в рамках 23-го тура АПЛ Арсенал принимал Брентфорд. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече пришелся лишь на вторую половину игры. Новичок лондонского клуба Леандро Троссард отличился на 66-й минуте игры.

Гости сумели отыграться весьма быстро. Ключевой форвард Брентфорда Иван Тони сумел возобновить паритет и установить финальный счет.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями.

Статистика матча Арсенал - Брентфорд 23-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Брентфорд 1:1     
Голы: Троссард, 66 - Тони, 74

Владение мячом: 69% - 31%
Удары (в створ): 23 (7) - 9 (2)
Атаки: 134 - 82

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 81), Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 62).

Брентфорд: Райя, Роэрслев, Ми, Айер, Пиннок, Генри, Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 71), Тоуни (Шаде, 90), Мбемо (Висса, 71).

Предупреждения: Нергор (90), Шаде (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал брентфорд АПЛ

Статьи по теме

Челси Мудрика разошелся миром с Вест Хэмом Челси Мудрика разошелся миром с Вест Хэмом
Вратарь Брентфорда интересен некоторым грандам АПЛ Вратарь Брентфорда интересен некоторым грандам АПЛ
Тьяго Силва подписал новый контракт с Челси Тьяго Силва подписал новый контракт с Челси
Гвардиола верит, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити Гвардиола верит, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Ослабленный травмами и инфекцией ПСЖ проиграл Монако
Европа20:07
Фламенгу обыграл Аль-Ахли в матче за бронзу КЧМ
Футбол19:56
Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира
Европа19:54
Французский Тони Хоук: Зидан продемонстрировал свои навыки езды на скейтборде
Киберспорт19:32
IEM Katowice 2023: NaVi уступили Heroic и покинули турнир
Европа19:31
Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче с Брентфордом по версии Sofascore
Киберспорт19:29
G2 играют с Liquid: онлайн-трансляции матчей IEM Katowice 2023
Европа19:18
Арсенал Зинченко не сумел обыграть Брентфорд
Европа18:55
Лестер уверенно разобрался с Тоттенхэмом
Киберспорт18:49
NaVi с треском вылетели из IEM Katowice 2023, проиграв Heroic
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK