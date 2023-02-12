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Клермон - Марсель: обзор и результат матча чемпионата Франции 11.02.2023

Провансальцы завоевали необходимый результат благодаря дублю Алексиса Санчеса.
Сегодня, 00:56
Марсель
Марсель

В поединке чемпионата Франции, начало которого было отложено на 40 минут, Марсель в гостях встретился с Клермоном.

Провансальцы продемонстрировали хорошую игру, хоть и на старте матча у них были большие проблемы.

Хозяева открыли счет в матче усилиями Грежона Киея, но его гол был отменен из-за положения вне игры.

В концовке первого тайма коллектив Игора Тудора заработал штрафной, который пробил Руслан Малиновский. Украинец попал в руку одному из своих оппоненов, заработав пенальти для команды, который реализовал Алексис Санчес.

За несколько минут до завершения матча все тот же Санчес записал на свой счет дубль.

Статистика матча чемпионата Франции Клермон - Марсель

Клермон - Марсель 0:2

Голы: Санчес, 44, 82

Владение мячем: 38% - 62%
Удары: 9 - 17
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 55 - 134

Клермон: Диав - Ожье, Ветеска, Кофрие (Сиссе, 58), Нето - Хауи (Гоналон, 82), Маньен, Сарачевич (Рашани, 70), Аллевина, Куье (Андрич, 82) - Морер (Бела, 70).

Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго (Байи, 46), Балерди (Мбемба, 46), Клосс - Верету, Малиновский, Ронжье, Гендуз (Каборе, 46), Ундер (Унахи, 84) - Санчес (Витинья, 84) - Санчес (Витинья, 84).

Предупреждения: Маньен, Сарачевич, Ветеска, Аллевина, Балерди, Санчес, Ундер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель франция

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