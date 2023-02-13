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Вильярреал - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча 12.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 09:55
Барселона обыграла Вильярреал / Getty Images
Барселона обыграла Вильярреал / Getty Images

В воскресенье, 12 февраля, Барселона в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграла на выезде против Вильярреала.

Подопечные Хави Эрнандеса сумели одержать минимальную победу в противостоянии, упрочнив свое лидерство в национальном первенстве.

Единственный гол в поединке на 18-й минуте на свой счет записал полузащитник каталонцев Педри, завершивший комбинацию после ассиста Роберта Левандовски.

Барселона с 56 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу испанской Ла Лиги и опережает на 11 баллов Реал, у которого на один сыгранный матч меньше. Вильярреал занимает восьмое место, имея в своем активе 31 пункт.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Вильярреал - Барселона в 21 туре Ла Лиги:

Вильярреал - Барселона 0:1

Гол: Педри, 18

Вильярреал: Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригейрос, 83) - Коклен (Чуквезе, 36), Капу, Парехо, Баэна (Ниньо, 83) - Моралес (Мохика, 83), Пино

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, де Йонг, Кессье (Альба, 89) - Рафинья (Ферран Торрес, 81), Левандовски, Гави

Предупреждения: Пау Торрес, 37, Баэна, 49, Парехо, 62, Альберто Морено, 71 - Араухо, 43, де Йонг, 56, Кунде, 58, Рафинья, 81.

Источник: MEGOGO

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Вильярреал - Барселона 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
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