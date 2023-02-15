Канселу: Те, кто говорят, что я едва не подрался с Гвардиолой - лжецы

Игрок Баварии, контракт которого принадлежит Ман Сити, Жоау Канселу рассказал о взаимоотношениях с Пепом Гвардиолой.

По словам португальца, никакого конфликта между ним и тренером "горожан" не было и нет.

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Люди, которые говорят, что я едва не подрался с Гвардиолой - лжецы. Я просто не чувствовал себя важным в команде в последних нескольких матчах.

Считаю, что в Ман Сити я сделал огромный шаг вперед. Я стал тем игроком, которым являюсь сегодня. Благодарен Пепу и клубу, что они дали мне это.

Моя дочь родилась в Манчестере, я никогда не забуду этот город и эту команду. В футболе никогда не знаешь, что может случиться. Может быть так, что я вернусь в конце сезона", - прокомментировал Кансел

Стоит отметить, что в СМИ ходили слухи, что Канселу потерял место в составе из-за разногласий с испанским специалистом.