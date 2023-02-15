Пике: Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не возглавил Реал

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о том, кто повлиял на его отношения с Серхио Рамосом.

"Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не возглавил Реал. После этого наши встречи в класико стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими.

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Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной", – сказал Пике в интервью журналисту Джону Неллису.

Напомним, испанец за время выступлений в национальной команде сумел вместе с Рамосом стать чемпионом мира и выиграть чемпионат Европы.