Пике назвал Месси лучшим игроком мира прямо сейчас

Жерар Пике в интервью собирал собственную команду лучших игроков и назвал Месси лучшим футболистом мира в данный момент.

Экс-защитнику Барселоны нужно было выбрать вратаря, защитника, полузащитника и нападающего, которых он бы назвал самыми лучшими.

"Среди нападающих я выберу Месси. Он лучший в мире прямо сейчас, и я думаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Это была его мечта.

Пуйоль, Фабрегас, Месси – это довольно сильная команда. Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и Сеск Фабрегас", – решил Жерар.

После этого у него спросили, кто по его мнению лучший игрок Месси или Роналду? Испанец недолго думая, выбрал своего бывшего одноклубника.

"Месси выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли Месси лучшим игроком всех времен. Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.

В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. Он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать. Он лучший игрок в мире, и он показал это на чемпионате мира", – добавил Пике.

Напомним, что в число номинантов в символическую сборную года от ФИФА попали и Лео Месси, и Криштиану Роналду.