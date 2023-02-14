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Пике назвал Месси лучшим игроком мира прямо сейчас

Экс-каталонец восхищен выступлениями аргентинца.
Сегодня, 16:01
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Жерар Пике в интервью собирал собственную команду лучших игроков и назвал Месси лучшим футболистом мира в данный момент.

Экс-защитнику Барселоны нужно было выбрать вратаря, защитника, полузащитника и нападающего, которых он бы назвал самыми лучшими.

"Среди нападающих я выберу Месси. Он лучший в мире прямо сейчас, и я думаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Это была его мечта. 

Пуйоль, Фабрегас, Месси – это довольно сильная команда. Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и Сеск Фабрегас", – решил Жерар.

После этого у него спросили, кто по его мнению лучший игрок Месси или Роналду? Испанец недолго думая, выбрал своего бывшего одноклубника.

"Месси выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли Месси лучшим игроком всех времен. Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.

В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. Он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать. Он лучший игрок в мире, и он показал это на чемпионате мира", – добавил Пике.

Напомним, что в число номинантов в символическую сборную года от ФИФА попали и Лео Месси, и Криштиану Роналду.

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