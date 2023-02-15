iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин сыграет с первых минут в матче с Эльче

Украинец получил шанс проявить себя.
Сегодня, 20:52
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В среду, 15 февраля, в рамках 21-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле примет Эльче.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав на игру.

Читай также: Лунин - первый украинец, который выиграл клубный чемпионат мира и играл на турнире

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе.

Отметим, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил повреждение до клубного чемпионата мира, который выиграл Реал.

В текущем сезоне Лунин провел десять игр за испанский клуб, в которых пропустил девять голов. Матч Реал - Эльче начнется в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

Статьи по теме

Лунин снова появится в стартовом составе Реала Лунин снова появится в стартовом составе Реала
Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ Реал оказался сильнее Аль-Хиляля в голевой перестрелке и выиграл КЧМ
Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира Лунин будет защищать ворота Реала в финале Клубного чемпионата мира
"Слишком хорош для запасного и оружие защиты для Украины": Реакция Сети на игру Лунина и Малиновского "Слишком хорош для запасного и оружие защиты для Украины": Реакция Сети на игру Лунина и Малиновского
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Европы23:01
Зубков: Шахтер хочет продолжить сказку в Лиге Европы
Европа22:55
Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге
Лига Чемпионов22:52
Боруссия Дортмунд - Челси: после первого тайма на табло нули
Бокс22:45
"Бой #КроликПузо ближе, чем когда-либо": Промоутеры Усика и Фьюри посетили матч Арсенал - Манчестер Сити
Лига Европы22:44
Йовичевич: Шахтер должен научиться жить без Мудрика
НБА22:42
Финикс пытался выменять у Бруклина не только Дюранта, но и Ирвинга
Украина22:26
BGV Winter Cup: Ворскла обыграла Верес по пенальти
Лига Чемпионов22:14
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
НБА22:02
Филадельфия подпишет контракт с участником конкурса данков из G-лиги
Лига Чемпионов22:01
Мудрик дебютировал за Челси в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK