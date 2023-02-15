Лунин сыграет с первых минут в матче с Эльче

В среду, 15 февраля, в рамках 21-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле примет Эльче.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав на игру.

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Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе.

Отметим, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил повреждение до клубного чемпионата мира, который выиграл Реал.

В текущем сезоне Лунин провел десять игр за испанский клуб, в которых пропустил девять голов. Матч Реал - Эльче начнется в 22:00 по Киеву.