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Абрахам может вернуться в Англию уже этим летом

Игрок может вернуться в клуб, где уже успел зажечь.
Сегодня, 16:00
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Астон Вилла заинтересована в покупке нападющего Ромы Тэмми Абрахама этим летом, сообщает 90Min

Английский нападающий перешел в римский клуб из Челси за 30 млн фунтов благодаря настойчивости Жозе Моуриньо. В своем первом сезоне Тэмми отметился 27 голами во всех турнирах.

При этом Рома не против продать англичанина, однако хочет как минимум отбить затраченные средства. Абрахам обойдется "львам" примерно в 40 млн фунтов.

Кстати, Тэмми Абрахам уже играл за Астон Виллу в сезоне 2018/19, проведя 40 матчей за клуб и отметившись 26 голами. Трансфермаркт оценивает игрока в 45 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок также интересен и английским грандам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла тэмми абрахам

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