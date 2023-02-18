В Неаполе украли картину с ногой Марадоны

Подобный поступок в Неаполе, как грех.

Вчера нчоью в центре Неаполя неизвестные украли картину с ногой Марадоны, сообщает Calciomercato.

Картина представляла собой трехмерное изоображение ноги Диего Марадоны, перенесенное на холст. Ее подарил близкий друг легенды Стефано Чечи.

Она была высталвена около мурала с изображением Марадоны в футболке Наполи в центре Неаполя.

Напомним, что Диего Армандо Марадона провел в неаполитанском клубе 257 матчей, в которых забил 115 голов, а также дважды приводил клуб к чемпионскому титулу.