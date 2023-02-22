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Директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции

Его тело была найдено спустя две недели после природного катаклизма, также забравшего жизнь Кристиана Атсу.
Сегодня, 10:14
Танер Савут / https://opoyi.com/
Танер Савут / https://opoyi.com/

Тело спортивного директора Хатайспора Танера Савута было обнаружено во вторник, 21 февраля, более чем через две недели после двух разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, сообщает ESPN.

В результате стихийного бедствия погибло более 47 000 человек.

Савут не выходил на связь с 6 февраля. Его тело было найдено недалеко от того места, где на прошлой неделе был обнаружен мертвым ганский футболист Кристиан Атсу из того же клуба.

Он оказался в ловушке под обломками роскошного жилого дома рядом с Атсу, когда произошло первое землетрясение магнитудой 7,8 балла.

"Мы чувствуем глубокую скорбь в связи с потерей нашего спортивного директора Танера Савута. Мы не забудем тебя, учитель Танер. Да упокоит Господь твою душу на небесах. Ты всегда в наших сердцах", - гласит пост клуба в Twitter.

Федерация футбола Турции и команды турецкой лиги, включая Галатасарай и Фенербахче, выразили свои соболезнования в связи с кончиной Савута.

Жилой комплекс Ronesans Residence, построенный в 2013 году, стал символом плохой практики строительства в Турции, которую многие люди винят в тысячах смертей в результате землетрясений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция землетрясение Хатайспор

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