Бывший футболист Челси найден мертвым под завалами дома

Бывший вингер Челси и Ньюкасла Кристиан Атсу найден мертвым под завалами собственного дома.

31-летний француз был обнаружен после того, как пропал без вести после землетрясения в Турции. Атсу, который на в этом сезоне играл за Хатайспор, жил в одноименном городе, который сильно пострадал во время разрушительной трагедии.

Новость о смерти футболиста сообщил его агент Мурат Узунмехмет.

"Прискорбно, что Хатайспор не был на земле с нами, бок о бок, в поисках Кристиана. Их положение и влияние, сопровождаемые местными знаниями, были бы чрезвычайно полезны", - написал агент в соцсетях.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 регионов, а также в Сирии. Данное стихийное бедствие привело к гибели более 42 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ФИФА пожертвовала 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.