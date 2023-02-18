iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший футболист Челси найден мертвым под завалами дома

Агент Асту подтвердил трагическую новость.
Сегодня, 10:15
Кристиан Атсу / Getty Images
Кристиан Атсу / Getty Images

Бывший вингер Челси и Ньюкасла Кристиан Атсу найден мертвым под завалами собственного дома.

31-летний француз был обнаружен после того, как пропал без вести после землетрясения в Турции. Атсу, который на в этом сезоне играл за Хатайспор, жил в одноименном городе, который сильно пострадал во время разрушительной трагедии.

Новость о смерти футболиста сообщил его агент Мурат Узунмехмет.

"Прискорбно, что Хатайспор не был на земле с нами, бок о бок, в поисках Кристиана. Их положение и влияние, сопровождаемые местными знаниями, были бы чрезвычайно полезны", - написал агент в соцсетях.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 регионов, а также в Сирии. Данное стихийное бедствие привело к гибели более 42 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ФИФА пожертвовала 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл

Статьи по теме

Фердинанд считает главной причиной поражения Челси отсутствие форварда Фердинанд считает главной причиной поражения Челси отсутствие форварда
"Команда еще только строится": Тренер Челси попытался объяснить поражение от Боруссии Д "Команда еще только строится": Тренер Челси попытался объяснить поражение от Боруссии Д
Боруссия Д - Челси 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов Боруссия Д - Челси 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант Фанаты Челси посвятили Мудрику огненный чант
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс10:18
Стало известно, почему бой Усик - Фьюри не состоится в Саудовской Аравии
Европа10:15
Бывший футболист Челси найден мертвым под завалами дома
Бокс09:54
Украинец Безус впервые в карьере проиграл на профи-ринге
Европа09:49
Зарегистрировали! Барселона объявила о подписании защитника ЛА Гэлакси
НБА09:33
Секунда до чуда: Именитый рестлер отметился невероятным попаданием в матче звезд шоубиза
Европа09:25
Форварда Наполи травмировали в преддверии матча Лиги чемпионов против Айнтрахта
Другие страны09:14
Роналду оценил победу Ан-Насра, которая позволила команде выйти на первое место
НБА08:52
Team Pau - победитель матча молодых талантов в рамках уикэнда Всех звезд
НБА08:27
Уикэнд Всех Звезд: составы команд, списки участников конкурсов и результаты
НХЛ08:13
НХЛ: Айлендерс в голевой игре обыграл Питтсбург, Анахайм уступил Лос-Анджелесу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK