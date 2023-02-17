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ФИФА пожертвовала 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Хотя бы какая-то поддержка.
Сегодня, 15:29
Газиантеп / Getty Images
Газиантеп / Getty Images

Международная федерация футбола тесно сотрудничает с федерациями Сирии и Турции, оказывая посильную помощь пострадавшим от землетрясения.

Благодаря своим фондам, ФИФА собрала и пожертвовала 1 млн долларов. Деньги должны пойти в первую очередь на закупку предметов первой необходимости.

Также часть суммы пойдет на то, чтобы оеспечить жильем или хотя бы минимальным укрытием тех, кто остался без крыши над головой.

Также в федерации заявили, что они внимательно следят за ситуацией и готовы оказать люую поддержку при первой необходимости.

Интересно, что ранее 200 тысяч долларов пожертвовала и УЕФА. Также Чеферин заявил, что на финальной неделе ЛЧ в Стамбуле федерация проведет благовторительный сбор средств.

Также известно, что свою помощь пострадавшим предложили Месут Озил и Дрис Мертенс.

Количество жертв от сокрушительного землетрясения в Турции и Сирии достигло ужде 42 тысяч человек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа турция

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