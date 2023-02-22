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Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского

Бразилец не сыграет в важном матче турнира.
Сегодня, 17:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

ПСЖ рассказал о степени серьезности травмы Неймара. Медосмотр выявил у бразильца растяжение голеностопа с смещением связок.

Строк восстановления не указан, однако отмечается, что вингер пройдет еще одно обследование на следующей недели.

Это означает, что в матче против Марселя, который состоится в воскресенье, 26 февраля, футболист не сыграет.

Напомним, Неймар получил травму в игре против Лилля. С поля его унесли на носилках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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