Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского
Бразилец не сыграет в важном матче турнира.
ПСЖ рассказал о степени серьезности травмы Неймара. Медосмотр выявил у бразильца растяжение голеностопа с смещением связок.
Строк восстановления не указан, однако отмечается, что вингер пройдет еще одно обследование на следующей недели.
Это означает, что в матче против Марселя, который состоится в воскресенье, 26 февраля, футболист не сыграет.
Напомним, Неймар получил травму в игре против Лилля. С поля его унесли на носилках.