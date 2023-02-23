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Тренер Ренна: Мы должны сыграть лучше, чем в гостях

Брюно Женезио высказался о задаче своих подопечных на ответный матч с Шахтером
Сегодня, 10:00
Брюно Женезио / Getty Images
Брюно Женезио / Getty Images

В рамках ответного поединка 1/16 плей-офф ЛЕ Ренн на своем поле примет Шахтер.

Наставник французского клуба Брюно Женезио поделился мыслями о предстоящем противостоянии.

По его словам, "горняки" очень хорошая команда и перед его подопечными стоит задача сыграть лучше чем в первом матче.

Большая опасность такого типа матча - это быть нетерпеливым. Мы должны знать, что у нас есть 90 минут или больше, чтобы пройти дальше.

Очевидно, что нам придется забить на два гола больше, чем Шахтер. Очевидно, что для них есть конкретный контекст, мы не можем его затмить. Но это команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов, на групповом этапе они провели очень хорошие матчи против Реала и Лейпцига.

Это настоящая хорошая команда, мы должны сыграть лучше, чем в гостевом матче", - сказал Женезио.

Поединок Ренн - Шахтер состоится в 22:00 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

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