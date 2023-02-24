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Сарри: УЕФА не уважают футбол и игроков

Матч против ЧФР пошел не по плану.
Вчера, 23:04
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри резко высказался о стадионе румынского клуба ЧФР и заодно досталось и УЕФА.

Римский клуб сыграл на поле ЧФР в рамках ответного матча Лиги конференций. Встреча закончилась со счетом 0:0, но Лацио прошел дальше благодаря победе дома.

Однако главный тренер римлян заявил, что стадион в Румынии совершенно не подходит для того, чтобы играть в футбол.

"Здесь невозможно было играть в футбол. Мы сделали все возможное, чтобы приспособиться к спорту, который похож на футбол, но не является им, ведь поле было совершенно непригодным для игры.

Я постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких полях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы хорошо справились, и жаль, что не выиграли", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

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