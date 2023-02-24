Эвертон Миколенка провел акцию в поддержку Украины

Английский Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, провел акцию в поддержку Украины.

Ливерпульский клуб подстветил свою штаб-квартиру в цвета украинского флага и поделился постом в Твиттере.

Tonight, our HQ is lit up to show our continued support for Ukraine. 💙💛#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/HO21TmfAO5 — Everton (@Everton) February 24, 2023

"Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины", – написано в посте.

Напомним, что Виталий Миколенко провел в этом сезоне 23 игры, но не записал на свой счет ни одного результативного действия.