Эвертон Миколенка провел акцию в поддержку Украины
Небольшой, но приятный жест.
Английский Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, провел акцию в поддержку Украины.
Ливерпульский клуб подстветил свою штаб-квартиру в цвета украинского флага и поделился постом в Твиттере.
Tonight, our HQ is lit up to show our continued support for Ukraine. 💙💛#StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/HO21TmfAO5— Everton (@Everton) February 24, 2023
"Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины", – написано в посте.
Напомним, что Виталий Миколенко провел в этом сезоне 23 игры, но не записал на свой счет ни одного результативного действия.