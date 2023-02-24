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Футбол

Эвертон Миколенка провел акцию в поддержку Украины

Небольшой, но приятный жест.
Вчера, 23:35
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Английский Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, провел акцию в поддержку Украины.

Ливерпульский клуб подстветил свою штаб-квартиру в цвета украинского флага и поделился постом в Твиттере.

"Сегодня наша штаб-квартира освещена, чтобы показать нашу неизменную поддержку Украины", – написано в посте.

Напомним, что Виталий Миколенко провел в этом сезоне 23 игры, но не записал на свой счет ни одного результативного действия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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